Российская делегация не пытается заранее предугадать результаты переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил такой в беседе с ИС «Вести».

Министр с иронией отнёсся к предложению оценить ещё не состоявшуюся встречу, сравнив подобные прогнозы с работой гадалки. По его словам, дипломаты сначала готовятся к важным международным контактам и выполняют свои задачи.

«Мы же не в бизнесе гадалки, правда ведь? Мы не гадаем. Мы готовимся, а потом решаем, хорошо было или не очень… Мы никогда не гадаем наперёд. Мы работаем», — ответил он.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп могут несколько раз пообщаться на саммите АТЭС. Первый контакт возможен уже вечером 18 ноября на торжественном обеде. Кроме того, у глав государств будет возможность поговорить во время пленарного заседания и после его завершения на следующий день.