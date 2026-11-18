Предстоящая встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина имеет большое значение, поэтому многие рассчитывают на хорошие результаты переговоров. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил в комментарии ИС «Вести» в китайском Шэньчжэне.

«Естественно, важная встреча. Все это понимают. Поэтому, конечно, многие ждут хороших результатов», — подчеркнул представитель Кремля.

Переговоры руководителей России, США и Китая запланированы на 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры впервые соберутся в таком трёхстороннем формате, чтобы обсудить вопросы международной повестки.

Ранее Ушаков отмечал, что значение и символизм предстоящего саммита трудно переоценить. По его словам, переговоры должны оказать существенное влияние на международную обстановку, а за их ходом будут внимательно следить во всём мире.

Также Life.ru рассказывал о подготовке совместного заявления России, США и Китая. Москва и Пекин уже обменялись предложениями по тексту документа, после чего начались консультации с Вашингтоном. При этом окончательной договорённости пока нет, а согласование сопровождается сложной дипломатической работой. Если компромисса достичь не удастся, каждый из лидеров сможет самостоятельно оценить итоги переговоров. Кроме того, 18 ноября Путин и Си Цзиньпин обсудили украинское урегулирование. Их двусторонняя беседа продолжалась более двух часов и затронула последние контакты Москвы с Вашингтоном.