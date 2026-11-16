Россиянам, которые получат сразу две пенсии в декабре, стоит заранее распределить деньги между обязательными расходами и сбережениями, чтобы не остаться без средств после новогодних праздников. Об этом Life.ru рассказал личный финансовый консультант Александр Патешман, предупредив пенсионеров об опасности восприятия досрочной январской выплаты как дополнительного праздничного дохода.

Здесь есть ловушка, особенно для молодых пенсионеров, которые воспринимают эту вторую выплату как тринадцатую зарплату. На самом деле никакой тринадцатой зарплаты нет. Александр Патешман Личный финансовый консультант

Патешман пояснил, что январскую пенсию досрочно перечислят тем, у кого дата получения денег приходится на начало месяца. Из-за продолжительных новогодних праздников выплаты поступят ещё в конце декабря, а следующие деньги придут только в феврале. Таким образом, некоторым пенсионерам придётся рассчитывать полученную сумму почти на полтора месяца.

Чтобы избежать финансовых трудностей, консультант рекомендует открыть накопительный счёт с начислением процентов на ежедневный остаток, а не на минимальный. На него следует перевести деньги для оплаты коммунальных услуг, лекарств, продуктов и кредитных обязательств. Остальную сумму можно разместить отдельно — на другом накопительном счёте или депозите. Это позволит контролировать расходы и получать проценты на сбережения.

От масштабных новогодних закупок специалист советует воздержаться. По его мнению, к концу декабря ассортимент электроники и бытовой техники заметно сокращается, а службы доставки оказываются перегружены. Не стоит запасаться и дорогими продуктами: Патешман допускает, что после праздников цены на икру и красную рыбу могут снизиться. Для развлечений он предложил выбирать бесплатные праздничные мероприятия, которых в городах обычно немало.

Ещё одним способом распределения сбережений эксперт назвал покупку небольшого количества иностранной валюты. По его мнению, такая финансовая подушка поможет снизить отдельные риски во время праздников. При этом курс может измениться в любую сторону, поэтому средства на повседневные нужды разумнее оставлять в рублях.

«Не нужно закупаться «на всю котлету», лучше совершать покупки в обычном режиме после праздников», — заключил Патешман, призвав не тратить досрочную пенсию на дорогостоящие подарки и технику, а сохранить деньги до следующего поступления.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, кто получит две пенсии в декабре 2026 года и когда придут выплаты за январь 2027-го. Досрочное перечисление затронет прежде всего пенсионеров, которым деньги на банковские счета обычно поступают в первые дни января. Точные даты зависят от установленного графика выплат, а подавать отдельное заявление для получения январской пенсии раньше срока не потребуется.