Столичные пенсионеры за пять лет стали получать в среднем на 10 тысяч рублей больше. К осени 2026 года средний размер пенсии в Москве превысил 27 тысяч рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно статистике, на 1 октября 2026 года средняя выплата достигла 27 309 рублей. В октябре 2021-го она составляла 17 075 рублей. За пять лет разница между показателями составила 10 234 рубля, а рост превысил 59%.

Ранее Life.ru писал, что в октябре 2026 года средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей в 12 регионах России. Лидером по размеру пенсионного обеспечения стал Чукотский автономный округ, где средняя выплата составила 42,2 тыс. рублей. В Ненецком автономном округе пенсионеры в среднем получали 39 тыс. рублей, а в Магаданской области — 37,8 тыс. рублей. При этом средний размер пенсии по стране в октябре составил 25 481 рубль.