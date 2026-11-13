«Не хочу, чтобы в рот смотрели»: Солист «На-На» объяснил отказ от отношений с фанатками
Михаил Игонин из «На-На» заявил, что не рассматривает фанаток для брака
Михаил Игонин. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Денис Бочаров
Солист группы «На-На» Михаил Игонин признался, что не рассматривает поклонниц коллектива в качестве потенциальных спутниц жизни. Артист, который пока не женат, хочет построить отношения с женщиной, не связанной с фанатским движением. Об этом он рассказал в интервью Леди Mail.
Музыкант считает, что поклонницы должны вдохновлять исполнителя на новые творческие достижения, но дома ему хотелось бы совсем другого отношения. Игонин не готов постоянно находиться в центре восхищённого внимания.
«Дома же я не готов к тому, чтобы мне в рот смотрели, когда я суп ем», — с улыбкой объяснил певец.
Другой участник группы, Владимир Политов, вспомнил времена, когда фанатки ездили за коллективом по всей стране, дежурили возле домов музыкантов и не давали покоя телефонными звонками. Сейчас, по его словам, таких историй стало значительно меньше.
Причину Политов видит прежде всего в стоимости путешествий. В 90-е сопровождать любимых артистов на гастролях было гораздо доступнее, поэтому теперь на подобные поездки решаются лишь самые преданные поклонницы.
При этом музыканты продолжают выступать и общаться со слушателями. На 20 ноября у коллектива запланирован концерт в московском театре «Золотое кольцо», после которого артисты обещают автограф-сессию.
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