Актёр Сергей Белоголовцев официально развёлся с женой после 35 лет брака
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Актёр и телеведущий Сергей Белоголовцев официально развёлся с супругой Натальей после 35 лет брака. Об этом сообщает сайт MK.Ru.
Решение о прекращении семейных отношений было принято в среду мировым судьёй судебного участка № 378 Пресненского района столицы. Таким образом, многолетний союз артиста и его избранницы окончательно распался не только фактически, но и юридически.
Кстати, уже в прошлом году Белоголовцев появился на публике с другой женщиной и рассказал, что его сердце вновь занято.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о предстоящем судебном заседании по делу о разводе Белоголовцева с супругой. Слушание было назначено на 11 августа 2026 года. Тогда же стало известно, что муж и жена перестали жить под одной крышей ещё в 2025 году.