Актёр и телеведущий Сергей Белоголовцев официально развёлся с супругой Натальей после 35 лет брака. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Решение о прекращении семейных отношений было принято в среду мировым судьёй судебного участка № 378 Пресненского района столицы. Таким образом, многолетний союз артиста и его избранницы окончательно распался не только фактически, но и юридически.

Кстати, уже в прошлом году Белоголовцев появился на публике с другой женщиной и рассказал, что его сердце вновь занято.