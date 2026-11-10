«Не хочу лезть в политику»: Глава UFC отказал Трампу прямо в Белом доме
Глава UFC Уайт отказался стать пресс-секретарём Белого дома
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять пост пресс-секретаря Белого дома. Своё решение он озвучил прямо во время незапланированного брифинга американского лидера в Вашингтоне, заявив, что не намерен заниматься политикой.
Трамп неожиданно появился в зале для пресс-конференций вместе с руководителем UFC и предложил ему ответить на вопросы журналистов. В завершение встречи президент поинтересовался, согласен ли его давний друг возглавить пресс-службу американской администрации.
«Спасибо за предложение, сэр. Но я не хочу лезть в политику», — ответил Уайт.
Трамп встретил отказ шуткой, заявив, что потрясён услышанным. После этого американский лидер попрощался с журналистами и завершил брифинг.
Ранее Дональд Трамп пояснил, что его предложение назначить главу UFC Дану Уайта пресс-секретарём Белого дома было шуткой. Президент США также уточнил, что не планировал привлекать известных бойцов ММА к работе в своей администрации.