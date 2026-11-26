Правнучка советского лидера Никиты Хрущёва Нина Хрущёва* обзавелась квартирой на Манхэттене стоимостью около 62 млн рублей. Как выяснил SHOT, это её первая собственная недвижимость за время жизни в США.

Хрущёва* приобрела жильё в ипотеку в 2024 году, заплатив за него $738 тысяч. Площадь двухкомнатной квартиры составляет 84 квадратных метра.

В распоряжении родственницы бывшего первого секретаря ЦК КПСС — спальня, просторная гостиная и кухня с гранитными столешницами и дубовой мебелью, изготовленной на заказ. В квартире уложен паркет, а в доме работают швейцар и управляющий.

Хрущёва* перебралась в США в 1991 году после окончания филологического факультета МГУ. Она получила образование в Принстонском университете и впоследствии стала профессором международных отношений нью-йоркского университета The New School.

В ноябре 2024 года Хрущёва* собиралась представить книгу о прадеде в екатеринбургском «Ельцин-центре», однако презентацию отменили после жалоб общественников на её высказывания о России. В марте 2026 года Минюст внёс публицистку в реестр иностранных агентов.

А 24 ноября Тверской районный суд Москвы оштрафовал правнучку советского лидера на 50 тысяч рублей. Её признали виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.