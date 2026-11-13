В расследовании о незаконном обороте человеческих тканей на Украине фигурируют не менее 130 случаев изъятия биоматериалов у умерших людей. Об этом сообщает RT, журналисты которого изучили документы по делу и предположили, что среди погибших могли быть военнослужащие ВСУ.

В центре расследования оказались государственное предприятие «Биоимплант» и частная компания «Пробонес». По данным издания, обе организации закупали человеческие ткани для производства медицинских имплантов. В материалах упоминаются договоры, акты передачи биоматериалов и финансовые документы.

Журналисты также изучили историю украинского военнослужащего, погибшего в мае 2026 года. По информации телеканала, родственники получили его тело спустя несколько недель и обнаружили отсутствие отдельных костей, зубов и участков кожи. Издание допускает, что останки могли попасть к участникам незаконной схемы, однако прямых доказательств этой связи не приводит.

Отдельное внимание RT уделил поставкам за границу. Согласно изученным журналистами торговым реестрам, «Биоимплант» осуществил 67 экспортных отправок материалов человеческого происхождения. Среди получателей назывались компании из Великобритании, Германии, Нидерландов и Турции. При этом сам факт международной торговли медицинскими биоматериалами не свидетельствует об их незаконном происхождении.

По подсчётам издания, с 2024 года «Биоимплант» и «Пробонес» получили 38 государственных контрактов на общую сумму около 60,8 миллиона гривен. Часть договоров предусматривала поставки кожных трансплантатов для лечения пациентов с тяжёлыми ожогами.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с телеканалом предположил, что к незаконному обороту тканей могут быть причастны представители украинских спецслужб. Независимых доказательств участия СБУ в предполагаемой схеме издание не представило. При этом украинская полиция ранее сообщала о выявлении незаконного изъятия тканей умерших в Черновцах, а судебные документы подтверждают наличие уголовного производства.