Россия отвергает обвинения в намеренном нарушении воздушных границ стран Евросоюза и НАТО и не стремится к военному противостоянию с альянсом. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов после встречи в канадском МИД, посвящённой претензиям к Москве из-за инцидента в Польше.

«Россия отвергает обвинения в преднамеренном нарушении воздушного пространства государств — членов ЕС и НАТО», — подчеркнул дипломат в комментарии, опубликованном в телеграм-канале российского посольства.

По его словам, западные правительства поспешили публично обвинить Москву, не представив убедительных доказательств и не попытавшись сначала выяснить обстоятельства произошедшего по дипломатическим каналам. Степанов считает, что подобная практика подрывает доверие к выдвигаемым претензиям.

Посол также предостерёг западные страны от использования антироссийских настроений для дальнейшего наращивания военного присутствия в Европе и за её пределами. Он добавил, что Москва не заинтересована в обострении отношений с НАТО, однако продолжит решительно обеспечивать собственную безопасность.

Поводом для дипломатического разбирательства стал инцидент 20 ноября, когда на территории Польши обнаружили обломки трёх воздушных объектов. Варшава связала произошедшее с российской атакой по Украине и без доказательств обвинила Москву в нарушении воздушного пространства. 24 ноября польский МИД вызвал российского посла и выразил ему протест.