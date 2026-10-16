Не испытание на прочность: Гинеколог объяснила, чем чревата боль во время секса

Боль во время секса нельзя терпеть в надежде, что со временем неприятные ощущения исчезнут сами собой. Повторяющиеся болезненные контакты способны вызвать тревогу, напряжение мышц тазового дна и даже привести к отказу от интимной близости. Об этом Life.ru рассказала врач-гинеколог Виктория Фисюк.

Повторяющиеся болезненные контакты формируют замкнутый круг. Ожидание боли вызывает тревогу и непроизвольное напряжение мышц тазового дна. В итоге проникновение становится ещё неприятнее, а страх перед следующей близостью усиливается. Со временем это может привести к снижению либидо, избеганию секса и проблемам в отношениях. Виктория Фисюк Врач-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника»

По словам Фисюк, причины болезненных ощущений могут быть разными. Среди наиболее распространённых — недостаточное увлажнение слизистой, которое часто возникает после родов, при менопаузе или на фоне приёма некоторых лекарств. Дискомфорт также могут вызывать раздражение половых органов после бритья, неподходящие средства интимной гигиены, вульводиния (хроническая боль в области вульвы) и спазм мышц тазового дна.

Сильная боль внизу живота при проникновении может сопровождать эндометриоз, воспалительные заболевания органов малого таза, кисты яичников и спаечный процесс. Если при этом появляются необычные выделения, неприятный запах, зуд, жжение при мочеиспускании или кровянистые выделения после секса, необходимо обратиться к врачу.

Если неприятные ощущения связаны с недостаточным увлажнением, гинеколог советует остановиться и использовать лубрикант. При использовании латексного презерватива лучше выбирать средства на водной или силиконовой основе. А вот от обезболивающих гелей во время секса стоит отказаться: они могут замаскировать травмирование слизистой.

Фисюк уточнила, что однократный лёгкий дискомфорт не всегда свидетельствует о заболевании. Однако если боль повторяется, усиливается или сохраняется после секса, считать её нормой нельзя. В таких случаях следует посетить гинеколога. В зависимости от предполагаемой причины врач может назначить анализы на инфекции, УЗИ, МРТ органов малого таза и другие исследования.

«Секс не должен становиться испытанием на выносливость. Если боль появилась, правильнее остановиться и выяснить её причину, а не пытаться привыкнуть к неприятным ощущениям», — заключила собеседница Life.ru.

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