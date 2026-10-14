От собачьего кайфа до убийства: Судмедэксперт рассказал о том, что допустимо в сексе

Синяки, царапины и засосы после бурного секса — не обязательно повод для тревоги, если оба партнёра не против таких проявлений страсти. Почему подобные следы могут быть нормой и где проходят границы допустимого, рассказал Life.ru врач судебно-медицинской экспертизы Сергей Гаврилов.

Ко мне недавно обратилась семейная пара — точнее, жена. По телефону она спросила: у мужа на спине ссадины, и она хотела понять, может ли эксперт по ссадине определить, как она образована. Она подозревала измену. Судебно-медицинский эксперт не может определить обстоятельства дела без выявления вида повреждения и механизма его образования. Ссадина — это поверхностное повреждение от воздействия тупого твёрдого предмета по механизму трения. К категории тупых твёрдых предметов относятся и руки человека, и ногти. Но конкретные обстоятельства — могут быть или не могут — определяет уже следователь или юрист, исходя из нашего исследования. Чётко ответить, это во время секса или нет, эксперт не может. Сергей Гаврилов Врач судебно-медицинской экспертизы

Эксперт вспомнил и другой случай, когда к нему обратились адвокаты по делу о женщине, которая, предположительно, просила мужа придушивать её во время интимной близости. Специалист пояснил, что в судебной медицине существует понятие аутоэротической или эротической асфиксии. При механическом ограничении дыхания возникает острая нехватка кислорода, сопровождающаяся повышением концентрации углекислого газа в крови. Это может вызывать состояние эйфории, напоминающее наркотическое опьянение. По словам врача, некоторые люди практикуют удушение во время секса, рассчитывая таким образом усилить ощущения и оргазм.

Специалист отметил, что стремление к более интенсивным ощущениям встречается достаточно часто. Некоторые люди ради этого употребляют наркотики во время интимной близости, другие прибегают к боли или кислородному голоданию. Гаврилов объяснил такое поведение особенностями человеческого стремления к удовольствию, которое может быть связано с едой, спортом, природой или сексом. Во время оргазма происходит выброс эндорфинов, однако привычные ощущения со временем могут казаться недостаточно яркими. Поэтому некоторые пытаются усилить их опасными практиками, включая придушивание, после которого на шее нередко остаются ссадины.

Отдельно судмедэксперт рассказал об аутоэротическом повешении, при котором человек самостоятельно вызывает кислородное голодание ради сексуального возбуждения. По его словам, смерть в подобных обстоятельствах не всегда связана с намерением покончить с собой и может оказаться результатом несчастного случая. Собеседник Life.ru привёл пример из американского кино, где наёмный убийца инсценировал такую гибель наркоторговца, подвесив его в петле перед экраном с эротическим фильмом.

По одним ссадинам невозможно достоверно установить, связаны ли они с сексуальным контактом. Судмедэксперт способен лишь оценить, могли ли повреждения возникнуть при определённых обстоятельствах. Например, самостоятельно поцарапать собственную спину в межлопаточной области человек, по словам Гаврилова, не может из-за анатомических ограничений. Если же следы оставлены чужими ногтями, они нередко располагаются параллельно и имеют линейную форму. Однако даже такие особенности позволяют строить лишь предположения, а не делать однозначные выводы.

Кровоподтёки и поверхностные ссадины, не причиняющие вреда здоровью, судебные медики не оценивают по степени тяжести. При этом правовая оценка зависит от обстоятельств произошедшего. Эксперт напомнил, что по делам частного обвинения уголовное преследование, как правило, начинается после заявления пострадавшего.

Однако специалист предупреждает, что удавление руками во время секса может закончиться смертью. В области шеи есть синокаротидный узел и блуждающий нерв: при раздражении даже случайным попаданием может произойти внезапная остановка сердца.

Нормально это или нет — зависит от человека. На ринге кровоподтёк нормален, на улице — нет. Засос на улице от незнакомца — ненормально, а в постели, по обоюдному согласию — это личное дело двоих. С точки зрения судебной медицины это ничто. А хорошо это или плохо — должны решать юристы и сами люди. Любое повреждение для организма нехорошо, но если люди делают это добровольно, то это их выбор. Боксёр идёт на ринг, и никто не говорит, хорошо это или плохо. Для боксёра ринг — то же самое, что постель для влюблённых. Главное — обоюдное согласие и отсутствие опасности для жизни. Сергей Гаврилов Врач судебно-медицинской экспертизы

Ранее Life.ru рассказывал, почему осенью сексуальное желание может внезапно исчезать к вечеру. Сексолог Александра Миллер объяснила, что накопившиеся стресс и усталость способны свести на нет даже сильное дневное возбуждение. По её словам, длительное предвкушение близости иногда приводит к обратному эффекту: вместо удовольствия человек испытывает раздражение и дискомфорт. При этом потеря интереса к сексу не обязательно означает охлаждение чувств к партнёру.