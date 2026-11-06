В Оренбургской области перед приездом губернатора Евгения Солнцева к уличному туалету постелили красную ковровую дорожку. Необычное благоустройство заметили местные жители, после чего сельским властям пришлось объяснять, зачем понадобился столь торжественный подход к уборной. Как рассказал изданию «Подъём» глава Ивановского сельсовета Денис Овсянников, всё дело в непогоде и заботе о гостях.

По словам чиновника, 5 ноября в Ивановке проходил ежегодный смотр готовности сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к осенне-зимнему периоду. В мероприятии участвовали около 100 человек, а в этом году проверку посетил лично губернатор.

Овсянников пояснил, что уличные туалеты установили на площадке ещё в сентябре, однако благоустроить подходы к ним до наступления холодов не успели. Ситуацию осложнил проливной дождь, который шёл в день мероприятия.

Чтобы участникам смотра не пришлось идти к туалету по грязи, организаторы решили постелить ковровую дорожку. Глава сельсовета заверил, что её появление никак не связано с приездом губернатора, поскольку в Ивановке стараются обеспечить комфорт всем гостям.

«Мы всегда радушно встречаем гостей и делаем всё для удобства жителей и гостей», — подчеркнул Овсянников.

Чиновник также опроверг предположения о нецелесообразном расходовании бюджетных средств. По его словам, красную дорожку специально не покупали — она уже использовалась ранее, поэтому сельской казне такое благоустройство ничего не стоило.

При этом временное решение обещают заменить постоянным. Овсянников сообщил, что в мае к уличным туалетам планируют проложить бетонную дорожку.