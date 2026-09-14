Не катастрофа, а адаптация: Демограф объяснила, почему по всему миру падает рождаемость

Снижение рождаемости во всём мире во многом стало следствием увеличения продолжительности жизни и падения смертности. Когда больше людей доживают до взрослого возраста, семьям уже не требуется много детей для воспроизводства поколений, объяснила в беседе с RT заведующая Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

Ещё одним важным фактором стало распространение эффективной контрацепции. Благодаря ей семьи получили возможность самостоятельно планировать количество детей и время их рождения.

«Во-первых, снизилась потребность в большом количестве детей. Чем больше людей выживает и чем дольше они живут, тем меньше детей нужно для воспроизводства семьи. Во-вторых, появились достаточно эффективные средства контрацепции: семьи начали планировать рождение детей», — пояснила демограф.

По словам Чуриловой, речь идёт о демографическом переходе, который начался не одновременно во всех странах. В развивающихся государствах он стартовал позже, но сейчас проходит достаточно быстро благодаря сокращению смертности и распространению современных медицинских технологий.

Примерно до XVIII века высокая рождаемость в мире сочеталась с высокой смертностью, поэтому население росло сравнительно медленно. Затем смертность начала падать благодаря развитию медицины и улучшению условий жизни, тогда как рождаемость некоторое время оставалась высокой. В результате население планеты увеличилось с 2,5 млрд человек в 1950 году до 8 млрд в 2022-м.

Теперь темпы роста населения постепенно замедляются. Однако, по оценке Чуриловой, говорить об угрозе исчезновения человечества оснований нет: вероятнее, в перспективе численность населения стабилизируется на более низком уровне. При этом демографическая инерция ещё некоторое время будет поддерживать число рождений, поскольку в мире остаётся много женщин репродуктивного возраста.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава РФ Владимир Путин назвал нынешний уровень рождаемости в России недостаточным. Президент отметил, что похожие демографические процессы идут и в других постиндустриальных странах, однако ориентироваться на более низкие показатели, например Южной Кореи и Японии, России не следует — стране необходимо стремиться к более высоким результатам.