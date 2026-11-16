Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает подтверждённой информацией о причастности к китайской разведке предпринимательницы Элис Хуанг, с которой состоял в романтических отношениях бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме перед вылетом в Азию.

«Я об этом не слышал. Нет, я не уверен, что она шпионка. Обычно бывает так, что, если в страну приезжает красивая женщина из Китая, то сразу говорят, что она шпионка. Я вообще не уверен, что она шпионка», — заявил Трамп.

Американский президент также опроверг сообщения о том, что госсекретарь Марко Рубио лично предупреждал его о возможной связи предпринимательницы с китайскими спецслужбами. При этом Трамп пообещал разобраться в обстоятельствах дела.

Ранее американский Минюст и ФБР не выдвигали против Элис Хуанг официальных обвинений в шпионаже. В Пекине также отвергли сообщения о её предполагаемой работе на китайскую разведку, назвав их клеветой.

Скандал разгорелся в начале ноября после публикаций о личных отношениях Дженсена Хуанга с предпринимательницей, которую американские чиновники подозревали в связях с разведкой КНР. Совет директоров Nvidia инициировал независимую проверку, хотя первоначально заявил, что не располагает основаниями считать, будто корпоративные секреты или национальная безопасность США оказались под угрозой.

Ранее Life.ru рассказывал, как скандал вокруг Дженсена Хуанга вызвал обсуждение старых методов разведывательной работы. Эксперты по корпоративной безопасности отметили, что личные отношения с руководителями крупных компаний могут использоваться для получения закрытой информации.