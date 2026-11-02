Более половины россиян испытывают неловкость из-за собственного жилья, а приглашение гостей для многих превращается в настоящее испытание. Недовольство квартирой выразили 58% опрошенных. Об этом «Газете.ru» рассказала архитектор Светлана Шульгина.

По словам эксперта, полностью довольны жилищными условиями лишь 34% граждан, тогда как 9% вообще не придают этому значения. Особенно остро проблему воспринимают владельцы небольших квартир, которым приходится тщательно продумывать размещение гостей.

«В начале 2026 года средняя площадь новостроек снизилась на 6% год к году и составила 44,7 кв.м. На этом фоне вопрос удобства небольшого жилья становится всё более актуальным для россиян», — отметила специалист.

Шульгина подчеркнула, что при обустройстве компактных помещений важна грамотная планировка. Каждый метр должен выполнять сразу несколько задач, поэтому оценивать удобство будущего пространства следует ещё до покупки недвижимости.

Однако дело не только в тесноте. Среди причин недовольства собственным домом 32% респондентов назвали устаревший ремонт, 28% — постоянный беспорядок, а 27% — недостаточно уютную обстановку и отсутствие современного декора.

Ещё 19% опрошенных смущает старая мебель. Для 13% источником дискомфорта оказались проблемные соседи.