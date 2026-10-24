Не кусай руку с едой: Китай предупредил США о последствиях инвестиционных запретов

Китай предупредил Соединённые Штаты о возможных ответных мерах в случае расширения ограничений на американские инвестиции в экономику КНР. Пекин считает действия Вашингтона угрозой международной торговле и интересам самих американских компаний. Об этом заявили в Министерстве коммерции Китая.

Поводом для резкой реакции стала инициатива Минфина США, предусматривающая ужесточение контроля над вложениями в китайские высокотехнологичные предприятия. Под новые ограничения могут попасть проекты в сфере микроэлектроники, искусственного интеллекта, биотехнологий и других стратегических направлений.

В китайском ведомстве раскритиковали попытки Вашингтона объяснять экономическое давление вопросами национальной безопасности. По мнению Пекина, подобный подход противоречит договорённостям лидеров двух стран, мешает развитию бизнеса и нарушает сложившиеся правила международной торговли.

Китайские власти намерены внимательно наблюдать за дальнейшими решениями американской администрации, сохраняя возможность принять ответные меры для защиты собственных интересов.

В Минкоммерции также напомнили об огромном потенциале китайского рынка, подчеркнув, что американские ограничения способны ударить прежде всего по самим инвесторам из США.

Пекин призвал Вашингтон отказаться от политизации экономических отношений и перестать использовать торговые механизмы в качестве инструмента давления.