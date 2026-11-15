Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко выступил против гипнородов, родов в водоёмах и других нестандартных практик, предупредив об их возможной опасности для матери и ребёнка. Свою позицию он высказал в беседе с изданием «Абзац».

По мнению специалиста, рождение ребёнка — сложный физиологический процесс, с которым не стоит экспериментировать ради необычного опыта. Онищенко подчеркнул, что категорически не поддерживает подобные способы родоразрешения.

Особенно академик предостерёг от родов в водоёмах. Он считает недопустимым подвергать дополнительному риску женщину и новорождённого, когда речь идёт об их здоровье и жизни.

Онищенко также напомнил о необходимости медицинского наблюдения даже при нормально протекающих родах. В роддомах за состоянием младенцев следят неонатологи, которые способны вовремя заметить возможные нарушения и принять необходимые меры. Академик призвал будущих родителей доверять врачам, а не экспериментировать со способами появления ребёнка на свет.