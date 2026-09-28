Суд приговорил принимавшую роды у блогерши Чигги лжеакушерку к 3,5 года колонии

Савёловский районный суд Москвы приговорил Наталию Котлар, принимавшую домашние роды у блогерши Айши Чигги, к трём годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Кроме того, суд назначил Котлар штраф в размере 300 тысяч рублей. Её признали виновной в незаконном осуществлении медицинской деятельности без лицензии и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дело связано с домашними родами блогерши Айши Чигги в декабре 2025 года. Как ранее сообщал Следственный комитет, Котлар не являлась медицинским работником, не имела высшего медицинского образования и квалификации по направлению «Акушерство и гинекология».

Во время родов ребёнок появился на свет живым, однако позднее у него остановилось дыхание. Прибывшие медики пытались реанимировать младенца, но спасти его не удалось. После этого Котлар задержали, а затем отправили под стражу.