Суд приговорил принимавшую роды у блогерши Чигги лжеакушерку к 3,5 года колонии
Наталия Котлар в зале суда. Обложка © Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Савёловский районный суд Москвы приговорил Наталию Котлар, принимавшую домашние роды у блогерши Айши Чигги, к трём годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Кроме того, суд назначил Котлар штраф в размере 300 тысяч рублей. Её признали виновной в незаконном осуществлении медицинской деятельности без лицензии и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Дело связано с домашними родами блогерши Айши Чигги в декабре 2025 года. Как ранее сообщал Следственный комитет, Котлар не являлась медицинским работником, не имела высшего медицинского образования и квалификации по направлению «Акушерство и гинекология».
Во время родов ребёнок появился на свет живым, однако позднее у него остановилось дыхание. Прибывшие медики пытались реанимировать младенца, но спасти его не удалось. После этого Котлар задержали, а затем отправили под стражу.
Напомним, трагедия произошла 13 декабря 2025 года в Москве. 27-летняя блогерша Айша Чигга решила рожать дома в надувном бассейне, а помогала ей Наталья Котлар, представлявшаяся доулой. Ребёнок родился живым и около получаса находился в воде, однако примерно через час у младенца остановилось дыхание. Врачи скорой помощи пытались его спасти, но безуспешно. Позже Котлар задержали, при этом выяснилось, что у неё не было диплома о высшем медицинском образовании. Впоследствии ей предъявили обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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