Стала акушеркой на ходу: Малолетняя дочь приняла у матери роды прямо в машине

37-летняя россиянка родила прямо в автомобиле по дороге в клинику в Баку. В экстренной ситуации принимать роды женщине помогала её малолетняя дочь, сообщает SHOT.

Дочь помогла россиянке родить прямо в машине по дороге в клинику. Видео © Telegram / SHOT

По данным Telegram-канала, Екатерина несколько дней испытывала сильные схватки, однако на четвёртые сутки они резко усилились. Женщина поняла, что ждать скорую помощь уже нельзя, и вместе с сестрой и дочерью отправилась в клинику самостоятельно.

Дорогу до больницы осложняли сильный дождь и пробки. По пути семья встретила полицейских, которые помогли расчистить проезд, однако добраться до медучреждения вовремя всё равно не удалось. Через несколько минут у женщины отошли воды. Врачи начали давать родственникам инструкции по телефону, а дочь подготовила место для матери и помогала ей во время родов.

Ребёнок появился на свет примерно за 10 минут прямо в салоне автомобиля. После этого семья продолжила путь в клинику уже вчетвером. Врачи осмотрели мать и новорождённого. По данным SHOT, роды прошли без осложнений.

Ранее в Ростовском перинатальном центре родила 12-летняя девочка. Главный врач центра Максим Уманский сообщил, что информация о пациентке передана правоохранителям, расследование проводится в Запорожской области. По данным медучреждения, органы опеки передадут новорождённого в кровную семью, где он будет воспитываться. Пол ребёнка не раскрывается.