Не любил рассказывать о подвигах: В Курской области не стало ветерана ВОВ, освобождавшего города Польши

В Курской области на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Михаил Степанов. Он был последним фронтовиком Тимского района и носил звание почётного гражданина муниципалитета. О смерти ветерана сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Глава области рассказал, что лично познакомился с Михаилом Фёдоровичем в октябре 2025 года во время рабочей поездки. По его воспоминаниям, ветеран не любил громких слов о войне и редко говорил о собственных подвигах, но производил впечатление человека исключительной стойкости.

На фронт Степанов отправился добровольцем в 1944 году, сразу после окончания школы. Он служил в пехотных подразделениях 1-го Украинского фронта и участвовал в освобождении польских городов.

Во время боёв в районе Судетских гор красноармеец получил тяжёлые ранения. После лечения в госпитале он вновь вернулся на передовую и продолжил воевать.

За проявленные мужество и отвагу Степанов был награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За освобождение Праги».

После Победы ветеран ещё пять лет оставался на военной службе. Демобилизовавшись, он посвятил себя мирному труду и участвовал в послевоенном восстановлении страны.

Хинштейн выразил соболезнования в связи с кончиной фронтовика, подчеркнув, что жизнь Михаила Степанова стала примером мужества, доброты и верности Родине.

Ранее в Дагестане в возрасте 102 лет ушёл из жизни Герой России Ибрагим-Паша Садыков, прошедший тяжёлые участки фронта и многие годы занимавшийся патриотическим воспитанием молодёжи. А в Туле скончался 102-летний Иван Федосеев, удостоенный орденов Красной Звезды, Отечественной войны и других наград.