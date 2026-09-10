Не менее 20 человек погибли при пожаре на ремонтируемом судне в Китае

В китайском городе Циндао произошёл пожар на одном из кораблей в порту. Судно находилось на ремонте, в результате ЧП погибли как минимум 20 челвоек. Об этом пишет South China Morning Post.

Пожар в КНР. Видео © Х / S00101

Всего на корабле могли находиться 42 человека. Сейчас спасатели ищут пропавших без вести. Судьба как минимум половины из названного числа неизвестна. Ремонтный док был оперативно оцеплен. Инициировано расследование причин пожара.

Ранее при пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек. Трагедия произошла в городе Цзиньцзян, который считается одним из крупнейших центров обувной промышленности КНР. По официальным данным, в 2024 году предприятия города выпустили свыше 1,2 млрд пар обуви, что составляет около одной пятой мирового производства.