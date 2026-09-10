Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 11:10

Не менее 20 человек погибли при пожаре на ремонтируемом судне в Китае

Обложка © Х / S00101

Обложка © Х / S00101

В китайском городе Циндао произошёл пожар на одном из кораблей в порту. Судно находилось на ремонте, в результате ЧП погибли как минимум 20 челвоек. Об этом пишет South China Morning Post.

Пожар в КНР. Видео © Х / S00101

Всего на корабле могли находиться 42 человека. Сейчас спасатели ищут пропавших без вести. Судьба как минимум половины из названного числа неизвестна. Ремонтный док был оперативно оцеплен. Инициировано расследование причин пожара.

Пять человек погибли при пожаре на пароме у берегов Филиппин
Пять человек погибли при пожаре на пароме у берегов Филиппин

Ранее при пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек. Трагедия произошла в городе Цзиньцзян, который считается одним из крупнейших центров обувной промышленности КНР. По официальным данным, в 2024 году предприятия города выпустили свыше 1,2 млрд пар обуви, что составляет около одной пятой мирового производства.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar