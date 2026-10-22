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Регион
Опубликовано 22 октября, 16:57

Не менее 60 жителей Толедо в США обратились за медпомощью после утечки химикатов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не менее 60 человек обратились за медицинской помощью после выброса химикатов в американском городе Толедо, штат Огайо. У жителей появились симптомы, которые могут быть связаны с воздействием опасного вещества. Об этом сообщил местный департамент здравоохранения, передаёт ABC News.

Причиной происшествия стала утечка глицидилметакрилата — органического соединения, применяемого при производстве пластмасс и лакокрасочных материалов. По данным природоохранного ведомства штата, химикат вытек из цистерны из-за ошибки при транспортировке. Ёмкость принадлежит компании MC Tank Transport.

Авария произошла вечером во вторник в промышленной зоне на севере Толедо. После выброса вещества город окутал туман, а жители почувствовали характерный запах пластика, сообщало Associated Press.

Первоначально власти установили эвакуационную зону радиусом 1,6 километра. К вечеру среды её сократили вдвое — до 800 метров. При этом санитарные службы продолжают рекомендовать населению соблюдать меры предосторожности.

Жителям советуют проветрить помещения, провести влажную уборку и постирать одежду, которая могла контактировать с химикатом. Продукты, находившиеся на открытом воздухе во время аварии, рекомендуют выбросить.

Воздействие глицидилметакрилата может сопровождаться головной болью, головокружением, тошнотой, рвотой и повышенной утомляемостью. Однако точные причины недомогания обратившихся за помощью жителей пока не установлены.

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Напомним, на фоне утечки химикатов в Толедо объявили эвакуацию жителей. Над городом навис густой туман, в воздухе ощущается запах пластика.

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Матвей Константинов
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