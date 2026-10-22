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Опубликовано 22 октября, 16:21

Жители Краснодара пожаловались на странную пену на поверхности Кубани

Жители Краснодара пожаловались на появление необычной пены на поверхности реки Кубани. Это попало на видео из Сети. По словам пользователей, также на набережной по дороге в микрорайон «Юбилейный» чувствуется химический запах.

Неизвестная пена на поверхности Кубани. Видео © Telegram / «ЧП / Краснодар»

Официально власти не комментировали ситуацию.

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Ранее в Югре обнаружили плывущий по реке гроб. Отец семейства, отдыхавшего на природе в районе Пыть-Яха, решил проверить странный предмет в воде и был шокирован находкой. Тела внутри не оказалось.

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Обложка © Telegram / «ЧП / Краснодар»

Матвей Константинов
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