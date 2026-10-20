Река вышла из берегов, дома затоплены: В Ялте выпало рекордное количество осадков

С 17 октября в Ялте выпало 509 мм осадков, что стало историческим максимумом. Из-за сильных ливней разрушаются подпорные стены, подтапливает дома, а спасателям пришлось эвакуировать семь человек, сообщили в МЧС Крыма.

«Стоит отметить, что за период действия штормового предупреждения с 17 октября в МО Ялта выпало 509 мм осадков, что является историческим максимумом. В связи с непрекращающимися осадками и подъемом уровня воды оперативная обстановка остаётся сложной», — говорится в сообщении ведомства.

Самая сложная ситуация сложилась в посёлке Кореиз, где река Узень-Чешме вышла из берегов. На улицах Токмаковых, Родниковой и Севастопольской потоки воды размывают грунт, повреждают фундаменты и затапливают жилые здания. За 19–20 октября также зафиксировано разрушение двух подпорных стен. Из домов вблизи реки вывезли семерых жителей, включая ребёнка, трое из них находятся в пункте временного размещения.

Утром 20 октября на территории троллейбусного парка в Ялте обрушилась подпорная стена. Уровень воды на участке достиг 50 сантиметров. Сейчас специалисты проверяют устойчивость конструкций, а сотрудники МЧС круглосуточно возводят временные дамбы и укрепляют опасные места мешками с песком, чтобы остановить дальнейшие разрушения.

От непогоды пострадал и Судак, где из-за подъёма грунтовых вод затопило цокольный этаж здания «Крымгазсети» и подвалы двух частных домов. К 10:00 последствия удалось устранить на двух объектах, на улице Сурожской работы продолжаются. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 193 человека и 36 единиц техники.

Ранее Life.ru рассказывал, что за сутки в Ялте выпали сразу две месячные нормы осадков. По данным Крымского гидрометцентра, тогда зафиксировали 98 мм дождя. На горе Ай-Петри показатель оказался ещё выше — 263 мм, что соответствует трём месячным нормам. Самые сильные ливни пришлись на Южный берег полуострова. Горные потоки начали затапливать дороги и частные домовладения, из-за чего спасатели организовали пункт временного размещения и подготовили пути безопасного выхода жителей. Синоптики ожидали постепенного ослабления непогоды в ближайшие дни.