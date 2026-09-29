В ХМАО отец полез проверить странный предмет в реке — находка ввергла в ужас всю семью

Семейный отдых у реки недалеко от Пыть-Яха в ХМАО закончился неожиданной находкой: в воде обнаружили пустой гроб. На место вызвали полицию, сообщает Ural Mash.

Семья с детьми нашла пустой гроб в реке под Пыть-Яхом. Видео © Telegram / Ural Mash

Взрослые вместе с детьми катались на квадроциклах, когда заметили в реке странный предмет. Отец семейства решил подойти ближе и зашёл в воду, где понял, что перед ним гроб. Мужчина выбрался на берег и сообщил о находке правоохранителям.

При осмотре выяснилось, что внутри никого нет. По предварительной версии, гроб могло принести течением, однако полиция устанавливает, откуда именно он взялся и как оказался в водоёме.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном происшествии в Пыть-Яхе. Тогда мэр города Сергей Елишев забрал ключи у нетрезвого водителя, не дав ему уехать на автомобиле возле школы.