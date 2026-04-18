В Башкирии на реке Иняк нашли человеческие останки

В Башкирии обнаружили человеческие останки. Как пишет Mash Batash , группа туристов сплавлялась по реке Иняк, когда увидела на берегу чьё-то тело. Сообщить о жуткой находке смогли лишь на следующий день — не было связи.

Тем временем в Кузбассе уже более двух недель продолжаются поиски Героя России Алексея Асылханова. Рядовой получил Золотую звезду в декабре 2024 года, высшую награду ветерану вручил лично президент Владимир Путин. После ранения он вернулся в Кемеровскую область и устроился работать в школу. Семья сохраняет надежду и призывает не верить в слухи. По словам супруги участника СВО, он никогда не пропадал без предупреждения и не имел пагубных привычек.