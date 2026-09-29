Не менее шести ракет «Циркон» обрушили свою мощь на Киев

В ночь на 29 сентября в Киеве прогремели взрывы на фоне ракетной атаки и налёта беспилотников. О применении не менее шести ракет «Циркон» сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Поражены две цели в Киеве и ещё одна в районе Жулян. Также сообщается о взрыве беспилотника возле Верховной рады и атаке дронов на Одессу. В указанных районах звучала воздушная тревога.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по складскому терминалу в Киевской области, где производились и хранились беспилотники самолётного типа. Армия России атаковала высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам логистической и транспортной инфраструктуры, а также другим объектам, которые использовались в интересах ВСУ.