Сухогрузы, порт, цех дронов и электроподстанция попали под удар: что поразили ночью под Одессой

Вооружённые силы России минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам в Одесской области, которые использовались в интересах ВСУ. Целями стали портовая и транспортная инфраструктура, логистические объекты, а также морские суда. электроподстанция «Усатово», обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов

В районе Усатово поражена электроподстанция, обеспечивавшая электроэнергией инфраструктуру украинских портов. В Великодолинском под удар попал цех производства беспилотников самолётного типа.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в порту Измаил были поражены объекты портовой инфраструктуры. Они использовались для разгрузки грузов военного назначения. Ещё одной целью стал сухогруз в порту Одессы. По данным Минобороны, судно доставило военное имущество для обеспечения ВСУ. Второй сухогруз, который перевозил военные грузы в Одессу, был поражён во время перехода морем.

Российские войска и ранее наносили удары по портовой логистике региона. Накануне Life.ru сообщал о поражении инфраструктуры завода «Дунайсудосервис» и двух сухогрузов в Одесской области. Тогда Минобороны также заявляло, что объекты и суда были задействованы в интересах ВСУ.