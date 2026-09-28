ВС России ударили по инфраструктуре завода «Дунайсудосервис» и двум сухогрузам

Российские войска поразили ряд объектов в Одессе, Черноморске и Измаиле, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Под удар попали логистическая, портовая и судоремонтная инфраструктура, а также два сухогруза.

В Одессе поражён логистический центр «Новой почты». Площадка использовалась для хранения военных грузов. В порту Черноморск удар пришёлся по сухогрузу с военным имуществом и грузами двойного назначения для ВСУ. В Измаиле ВС РФ поразили инфраструктуры предприятия «Дунайсудосервис». На заводе ремонтировали и модернизировали плавсредства, а также обслуживали и переоборудовали сторожевые катера.

Кроме того, на территории предприятия находился пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины, который также был поражён. Ещё один сухогруз российские военные атаковали во время перехода морем. В ведомстве заявили, что судно направлялось в Одессу и перевозило военные грузы.

Ранее Life.ru писал об ударах по сухогрузам и портовой инфраструктуре Одессы и Измаила. Тогда Минобороны РФ также сообщало о поражении судов, перевозивших грузы военного назначения, и объектов, использовавшихся для их разгрузки и хранения.