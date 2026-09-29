ВС РФ разнесли складской терминал «Белогородка» для производства БПЛА под Киевом

Российские военные нанесли удар по складскому терминалу в Киевской области, где производились и хранились беспилотники самолётного типа. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что ночью Армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам логистической и транспортной инфраструктуры, а также другим объектам, которые использовались в интересах ВСУ.

Одной из целей, согласно заявлению российского военного ведомства, стал складской терминал «Белогородка» в Киевской области. Там, как утверждается, размещались мощности по производству и хранению беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.