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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 29 сентября, 06:27

ВС РФ разнесли складской терминал «Белогородка» для производства БПЛА под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Российские военные нанесли удар по складскому терминалу в Киевской области, где производились и хранились беспилотники самолётного типа. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что ночью Армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам логистической и транспортной инфраструктуры, а также другим объектам, которые использовались в интересах ВСУ.

Одной из целей, согласно заявлению российского военного ведомства, стал складской терминал «Белогородка» в Киевской области. Там, как утверждается, размещались мощности по производству и хранению беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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Среди целей ночных ударов были помогающие ВСУ дата-центры «Бимобайл» и «Парковый» в украинской столице. Также этой ночью ВС РФ разнесли локомотивное депо в Киеве с крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго».

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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