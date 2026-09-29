ВС РФ разнесли складской терминал «Белогородка» для производства БПЛА под Киевом
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Российские военные нанесли удар по складскому терминалу в Киевской области, где производились и хранились беспилотники самолётного типа. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что ночью Армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам логистической и транспортной инфраструктуры, а также другим объектам, которые использовались в интересах ВСУ.
Одной из целей, согласно заявлению российского военного ведомства, стал складской терминал «Белогородка» в Киевской области. Там, как утверждается, размещались мощности по производству и хранению беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Среди целей ночных ударов были помогающие ВСУ дата-центры «Бимобайл» и «Парковый» в украинской столице. Также этой ночью ВС РФ разнесли локомотивное депо в Киеве с крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго».
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