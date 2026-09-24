Украинское командование перебросило в район Чернобыльской АЭС хорошо подготовленных военнослужащих, среди которых, по имеющимся данным, преобладают добровольцы. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, большинство собранных в районе станции военных сравнительно молоды, их возраст составляет около 30 лет. Он утверждает, что речь идёт преимущественно не о принудительно мобилизованных украинцах.

«Одни мотивированы идеологически, другие — деньгами», — рассказал координатор подполья.

Ранее Life.ru сообщал, что Украина перебрасывает военную технику, боеприпасы и подразделения ВСУ в район Чернобыльской АЭС. По данным представительницы российских силовых структур, к зоне отчуждения направлялись колонны военных КамАЗов с личным составом и боеприпасами, которые сопровождали мобильные огневые группы.