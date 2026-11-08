Привычка прятаться от зимнего холода в тёплых помещениях может обернуться повышенным риском заражения ОРВИ. Главная опасность связана не с морозом, а с тесными контактами между людьми и недостаточным воздухообменом. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«У нас есть такая привычка — скапливаться в тёплых помещениях», — отметил специалист.

По словам врача, зимой люди гораздо реже проводят время на улице, предпочитая закрытые пространства. В переполненных офисах, магазинах и других помещениях вирусам легче передаваться от человека к человеку. Именно такую скученность Водовозов назвал одной из причин сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями.

Дополнительную проблему создаёт центральное отопление. При интенсивной работе батарей влажность воздуха в квартирах может опускаться до 10–12%. В таких условиях слизистые оболочки носа и дыхательных путей пересыхают, из-за чего ослабевают их защитные функции.

Для поддержания комфортного микроклимата терапевт посоветовал пользоваться увлажнителями воздуха и поддерживать влажность на уровне 30–35%. Он также рекомендовал регулярно проветривать комнаты, особенно перед сном, и избегать духоты.

Ранее Life.ru сообщал, что за неделю в России зарегистрировали более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Статистику за 44-ю неделю 2026 года представил Роспотребнадзор. Несмотря на соответствующий сезону общий уровень заболеваемости, специалисты зафиксировали рост числа пациентов с гриппом. Ведомство рекомендует избегать тесных контактов с заболевшими, соблюдать гигиену рук и оставаться дома при появлении симптомов инфекции.