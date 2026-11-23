Челябинск стал самым доступным городом России для заморозки яйцеклеток. Процедура здесь обходится почти втрое дешевле, чем в Москве, поэтому в местные клиники начали приезжать пациентки из других регионов. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, изучившая стоимость репродуктивных услуг в 17 российских городах.

В Челябинске заморозка яйцеклеток стоит около 53 тысяч рублей, тогда как в Москве — 145 тысяч. В число самых дорогих городов также вошли Владивосток, где за процедуру просят 140 тысяч рублей, и Санкт-Петербург с ценой в 132 тысячи. Однако итоговые расходы могут оказаться значительно выше заявленной стоимости. Как объяснила репродуктолог Мария Милютина, цена зависит от объёма обследований, используемых материалов и работы специалистов. Кроме того, программы клиник отличаются количеством яйцеклеток, включённых в стоимость.

Отдельно пациенткам приходится оплачивать препараты для гормональной стимуляции. По словам врача, они обходятся ещё в 50–70 тысяч рублей, а в отдельных городах расходы достигают 100 тысяч. Хранение замороженных клеток стоит от 1250 до 2500 рублей ежемесячно. Дополнительные анализы и обследования также могут увеличить итоговый счёт.

Интерес к процедуре продолжает расти. Милютина рассказала, что за последний год количество таких пациенток в её практике увеличилось примерно на 20%, а по сравнению с 2020 годом — в 2–2,5 раза. За январь — октябрь 2026 года спрос на Урале вырос примерно на 10%, тогда как в Москве и Подмосковье снизился на сопоставимую величину. Чаще всего женщины решаются на заморозку яйцеклеток из-за желания сначала получить образование, построить карьеру или добиться финансовой стабильности. Многие начинают задумываться о процедуре ближе к 35 годам.

При этом возраст остаётся одним из важнейших факторов успеха. По оценке Милютиной, для высокой вероятности рождения ребёнка женщинам младше 35 лет может потребоваться около 15 яйцеклеток, а к 40 годам — уже порядка 45. Однако эти цифры не гарантируют наступления беременности: результат зависит от индивидуальных особенностей организма и качества клеток.