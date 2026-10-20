«Не можем вечно быть молодыми»: Звезда «Игры престолов» восстала против стандартов красоты Голливуда

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк выступила против двойных стандартов Голливуда, где женщин, по её мнению, гораздо строже судят за возрастные изменения, чем мужчин. В преддверии 40-летия актриса призвала отказаться от навязанных идеалов красоты и перестать требовать от женщин вечной молодости. Своими мыслями она поделилась в интервью Marie Claire.

«Вы хотите, чтобы у нас у всех были одинаковые лица и тела? Мы люди, мы будем меняться», — подчеркнула Кларк.

По её словам, современные требования к внешности стали практически невыполнимыми, а общество по-прежнему гораздо охотнее критикует женщин. Особенно актрису тревожит положение коллег старшего возраста. Она обратила внимание, что после 50–60 лет женщинам становится сложнее получать интересные роли, тогда как к мужчинам подобных требований предъявляют значительно меньше. Кларк призналась, что мысли об этом порой не дают ей спать по ночам.

Сама артистка старается не связывать собственную ценность с чужими ожиданиями и оценками. Она считает постоянное сравнение себя с окружающими одним из главных препятствий на пути к принятию собственной внешности.

В разговоре с журналистами Кларк также вспомнила тяжёлые годы работы над «Игрой престолов». После завершения съёмок первого сезона в 2011 году она перенесла кровоизлияние в мозг, а уже во время первого пресс-тура продолжала работать, принимая морфин. В 2013-м артистка столкнулась со вторым кровоизлиянием. Позднее к испытаниям добавилась смерть отца.

По признанию Кларк, почти десятилетие она жила в состоянии шока, не позволяя себе осмыслить пережитое. Лишь после завершения сериала актриса смогла постепенно разобраться с накопившимися чувствами. Теперь она стремится относиться к жизни легче, чаще смеяться и выбирать проекты, которые действительно приносят удовольствие.

Ранее Life.ru рассказывал о новом сериале «Пони» с Эмилией Кларк, вышедшем в январе 2026 года. В шпионском триллере актриса сыграла сотрудницу американского посольства в Москве, а сцена с русской нецензурной лексикой в её исполнении вызвала бурное обсуждение в соцсетях. До этого артистка стала кавалером ордена Британской империи за благотворительную деятельность. Вместе с матерью Дженнифер она основала организацию SameYou, которая помогает людям восстанавливаться после повреждений головного мозга.