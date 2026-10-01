Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует без промедления отправиться в Москву или Минск, чтобы вести переговоры о завершении конфликта. С таким призывом выступил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в личном телеграм-канале.

По его словам, Украине нужны не новые планы возмездия, а реальное прекращение конфликта. Парламентарий подчеркнул, что настоящий политик должен уметь договариваться.

«Можешь ехать в Минск? Езжай! Можешь ехать в Москву? Езжай! Можешь договариваться о мире — договаривайся! Тогда ты можешь называться украинским политиком и государственным деятелем. Не можешь? Не хочешь? Уйди и не мешай тем, кто готов это делать. Сегодня нам нужна человеческая дипломатия!» — написал он.

Депутат уверен, что мир достижим лишь при честном подходе. По его мнению, дорога к нему проходит через прямой диалог с российской и белорусской сторонами.

До этого Life.ru рассказывал, что бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель посоветовала Киеву согласиться на невыгодное предложение, лишь бы остановить боевые действия. По её словам, «плохой мир» предпочтительнее продолжения конфликта.