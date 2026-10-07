Не мрачно, а спокойно: Как экскурсии по кладбищам помогают победить страх смерти

Прогулка по старому кладбищу может не усилить, а ослабить тревогу вокруг темы смерти. Такой эффект психиатр Тимур Муталиев объяснил «Абзацу».

В повседневности люди стараются не думать о конце жизни. На кладбище эта дистанция сокращается, но происходит это в безопасной обстановке: человек гуляет, слушает экскурсовода, рассматривает памятники.

«Когда пугающая тема перестаёт быть чем-то запретным и далёким, тревога вокруг неё может становиться меньше», — рассказал Муталиев.

По его словам, старые некрополи привлекают не мрачной эстетикой, а историей и архитектурой. Это места, связанные с биографиями известных людей и семейными историями.

Психиатр отметил, что за интересом к таким прогулкам не всегда стоят расстройства или экзистенциальный кризис. Многих привлекает тишина и возможность отдохнуть от информационного шума мегаполиса.

По сути, экскурсия по старому кладбищу может мало отличаться от прогулки по историческому району — просто контекст другой.

А ранее россиянам объяснили, как не лишиться места на кладбище. По словам специалиста, чтобы однажды не обнаружить на месте семейной могилы чужое захоронение, необходимо сохранить все документы на участок и проверить сведения в администрации кладбища.