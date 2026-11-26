Японская айдол Сузуки Моб призналась, что однажды 24 дня подряд избегала купания. Артистка объяснила необычную привычку неприязнью к школе: мысль о том, что после ванны придётся снова идти на занятия, отбивала у неё желание мыться. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

По словам девушки, в школьные годы она старалась как можно реже принимать ванну. Купание ассоциировалось у неё с наступлением следующего учебного дня, поэтому она предпочитала обходиться без водных процедур.

«Я ненавидела школу. Если я в ванне, это значит, что завтра снова в школу, а я это ненавидела», — объяснила Сузуки.

Даже повзрослев, артистка не стала поклонницей регулярного купания. Она призналась, что принимает ванну преимущественно перед рабочими днями, а в выходные старается её избегать.

Необычное признание прозвучало 23 ноября на мероприятии в Токио, посвящённом популяризации культуры купания. Там Сузуки вместе с другими участниками обсуждала привычки людей, которые регулярно откладывают водные процедуры.

В разговор вступил специалист по бальнеологии Синъя Хаясака. Он рассказал о пользе десятиминутного пребывания в воде температурой около 40 градусов и объяснил, как вечерняя ванна может улучшать кровообращение и качество сна. После беседы с экспертом Сузуки пообещала всё-таки принять ванну в тот же вечер.

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