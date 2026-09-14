«Не на поле боя»: В Италии назвали единственный путь завершения конфликта на Украине
Сальвини заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами
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Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя. Такое мнение во время общения с ТАСС высказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
По его оценке, затягивание боевых действий может быть выгодно отдельным силам из-за внутренних политических проблем и слабости политиков.
Сальвини считает, что особенно важным для дальнейшего развития ситуации станет следующий год, когда в ряде государств Европы должны пройти выборы, в том числе во Франции и Италии.
При этом окончательные решения на средне- и долгосрочную перспективу, по мнению итальянского вице-премьера, должны принимать Москва и Киев. Рим, как отметил политик, также способен внести вклад в урегулирование уже в ближайшие месяцы.
Ранее член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что у переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине появился шанс на успех. Луна подчеркнула, что намерена содействовать достижению этой цели. Ранее она неоднократно выступала за продолжение диалога с Россией, называя его важным условием достижения мира.
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