Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя. Такое мнение во время общения с ТАСС высказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

По его оценке, затягивание боевых действий может быть выгодно отдельным силам из-за внутренних политических проблем и слабости политиков.

Сальвини считает, что особенно важным для дальнейшего развития ситуации станет следующий год, когда в ряде государств Европы должны пройти выборы, в том числе во Франции и Италии.

При этом окончательные решения на средне- и долгосрочную перспективу, по мнению итальянского вице-премьера, должны принимать Москва и Киев. Рим, как отметил политик, также способен внести вклад в урегулирование уже в ближайшие месяцы.

Ранее член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что у переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине появился шанс на успех. Луна подчеркнула, что намерена содействовать достижению этой цели. Ранее она неоднократно выступала за продолжение диалога с Россией, называя его важным условием достижения мира.