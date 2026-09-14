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Опубликовано 14 сентября, 18:32

«Не на поле боя»: В Италии назвали единственный путь завершения конфликта на Украине

Сальвини заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

Обложка © Wikipedia / U.S. Army photo by Elizabeth Fraser

Обложка © Wikipedia / U.S. Army photo by Elizabeth Fraser

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя. Такое мнение во время общения с ТАСС высказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

По его оценке, затягивание боевых действий может быть выгодно отдельным силам из-за внутренних политических проблем и слабости политиков.

Сальвини считает, что особенно важным для дальнейшего развития ситуации станет следующий год, когда в ряде государств Европы должны пройти выборы, в том числе во Франции и Италии.

При этом окончательные решения на средне- и долгосрочную перспективу, по мнению итальянского вице-премьера, должны принимать Москва и Киев. Рим, как отметил политик, также способен внести вклад в урегулирование уже в ближайшие месяцы.

Офис Зеленского сообщил о подготовке переговоров с Россией в октябре
Офис Зеленского сообщил о подготовке переговоров с Россией в октябре

Ранее член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что у переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине появился шанс на успех. Луна подчеркнула, что намерена содействовать достижению этой цели. Ранее она неоднократно выступала за продолжение диалога с Россией, называя его важным условием достижения мира.

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Виталий Приходько
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