«Теперь есть шанс»: В Конгрессе США заговорили о завершении конфликта на Украине

У переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине появился шанс на успех. Такое мнение высказала член Палаты представителей США Анна Паулина Луна.

«До нынешней администрации не было никаких усилий по завершению боевых действий. Теперь есть шанс», — написала конгрессвумен в соцсети X.

Луна также заявила, что намерена содействовать достижению этой цели. Ранее она неоднократно выступала за продолжение диалога с Россией, называя его важным условием достижения мира.

Новый этап дипломатических контактов начался после поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. 5 сентября они провели в Кремле более трёх часов на переговорах с Владимиром Путиным. Российский президент заявил о готовности изложить американским представителям позицию Москвы по всем аспектам украинского конфликта. На следующий день американские представители отправились в Киев. По итогам контактов Владимир Зеленский заявил, что американская сторона представила несколько предложений по урегулированию, однако прорыва на переговорах пока не произошло.

В Кремле подчёркивали, что готовой дорожной карты урегулирования сейчас нет. Москва рассчитывает, что трёхсторонний переговорный процесс удастся возобновить в обозримой перспективе.