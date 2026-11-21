Россиянам предложили бесплатно предоставлять земельные участки под голубятни, чтобы сохранить дворовую традицию разведения птиц и защитить такие постройки от сноса. Закрепить упрощённую процедуру оформления земли на федеральном уровне призвал сенатор Айрат Гибатдинов.

Парламентарий считает, что голубеводам необходимо дать возможность законно размещать и содержать свои хозяйства без сложных бюрократических процедур. При этом обязательными условиями должны оставаться соблюдение санитарных правил, требований безопасности и благоустройства территории.

По словам Гибатдинова, голубятни давно стали неотъемлемой частью дворовой жизни. Увлечение разведением птиц передаётся от старшего поколения младшему, помогает воспитывать ответственность и учит бережному отношению к животным.

Однако сегодня владельцы подобных построек нередко сталкиваются с трудностями при оформлении земли. Из-за отсутствия понятного правового механизма даже давно существующие голубятни могут оказаться под угрозой ликвидации.

«В Ульяновске планируют демонтировать голубятню на улице Варейкиса», — привёл пример сенатор в беседе с ТАСС.

Он убеждён, что вместо уничтожения таких объектов власти должны искать способы их легализации. Упрощённое предоставление участков без взимания платы, по его мнению, позволит сохранить традицию и защитить интересы людей, посвятивших себя голубеводству.

Инициатива предполагает изменение действующего порядка на законодательном уровне, однако пока речь идёт лишь о предложении.