Владимир Зеленский не заинтересован в скором завершении конфликта с Москвой. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский считает, что перспектива мирного урегулирования вызывает у украинского лидера серьёзные опасения. Об этом дипломат заявил на заседании Постоянного совета организации в Вене.

Свою позицию Полянский связал с действиями Киева, которые он расценивает как попытки дальнейшего обострения ситуации.

«Глава киевского режима, которого не на шутку пугает перспектива установления мира между Россией и Украиной, последовательно нагнетает эскалацию», — сказал постпред.

Отдельное внимание дипломат уделил европейским государствам, продолжающим добиваться поставок вооружений Украине. По его оценке, западные партнёры Киева также заинтересованы в продолжении боевых действий.

Полянский выразил мнение, что при принятии подобных решений европейские столицы не учитывают позицию самих украинцев. Он упомянул Брюссель, Лондон, Берлин и Париж, обвинив их в стремлении поддерживать дальнейшее противостояние.

Ранее Life.ru рассказывал, что Полянский обвинил европейские страны в стремлении использовать возможное прекращение огня для восстановления ВСУ. По его мнению, западные партнёры Киева заинтересованы в передышке для украинской армии, а не в окончательном урегулировании конфликта.