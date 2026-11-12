Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал президента США Дональда Трампа выяснить, чьи интересы на самом деле представляет Владимир Зеленский. По мнению политика, без решения этого вопроса переговоры по урегулированию конфликта рискуют оказаться бесполезными. Свою позицию экс-глава украинского правительства изложил в интервью ТАСС.

Азаров убеждён, что Зеленский больше не выражает интересы населения Украины. По его оценке, нынешний украинский лидер ориентируется прежде всего на определённые политические и экономические круги Европы, заинтересованные в продолжении боевых действий.

«Конечно, Зеленский не представляет интересы украинского народа, а представляет интересы тех людей в Европе, которые зарабатывают на этой войне и хотят зарабатывать и дальше», — заявил бывший премьер.

В связи с этим Азаров предложил изменить подход к формированию переговорного процесса. Он считает, что международным посредникам не следует ограничиваться контактами исключительно с Зеленским, поскольку это не позволит учесть позиции других представителей украинского общества.

По словам экс-премьера, необходимо искать среди украинцев тех, кто сможет участвовать не только в обсуждении условий завершения конфликта, но и в последующем восстановлении и политическом устройстве страны. Именно таких людей, убеждён Азаров, следует привлекать к диалогу о будущем Украины.

Отдельно политик обратился к американской стороне. Он предложил поставить вопрос о представительстве интересов украинцев перед спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и самим Дональдом Трампом.

«Надо четко и ясно задать вопрос [американским эмиссарам Стиву] Уиткоффу и [Джареду] Кушнеру, а самое главное — [президенту США Дональду] Трампу, кого представляет Зеленский», — подчеркнул Азаров.

Его заявление прозвучало на фоне нового этапа дипломатических контактов по украинскому урегулированию. 10–11 ноября в Абу-Даби прошли двухдневные переговоры делегаций России, США и Украины. Участники обсуждали вопросы безопасности, территориальные разногласия и возможные гуманитарные договорённости.

На 12 ноября запланирована встреча Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Американские представители намерены обсудить предложения, подготовленные по итогам консультаций в Абу-Даби, после чего продолжить контакты с украинской стороной.

Ранее Life.ru рассказывал, что Николай Азаров обвинил западных политиков в попытках сорвать мирное урегулирование на Украине. По его мнению, некоторые европейские силы заинтересованы в продолжении конфликта и оказывают влияние на позицию Зеленского. Бывший премьер утверждал, что действия украинского руководства препятствуют дипломатическим усилиям Москвы и Вашингтона. Между тем Life.ru также подводил итоги переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По результатам двухдневных консультаций стороны не объявили о заключении мирного соглашения, однако продолжили обсуждение территориальных вопросов, гарантий безопасности и возможного обмена пленными.