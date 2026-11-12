Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами стран ОДКБ результаты трёхсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. Тема украинского урегулирования поднималась на закрытой встрече в рамках саммита организации, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, обсуждали ли главы государств итоги консультаций в ОАЭ.

Встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби проходили 10–11 ноября. По итогам переговоров глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о достижении договорённости по масштабному обмену военнопленными.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали переговоры в Абу-Даби во время отдельной встречи. Беседа состоялась 10 ноября в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. По словам Пескова, разговор был насыщенным по содержанию, а тема украинского урегулирования стала одной из затронутых.