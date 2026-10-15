Передышка вместо мира: Полянский обвинил Европу в желании дать ВСУ время на восстановление
Полянский: Европа заинтересована в заморозке конфликта на Украине
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Европейские страны и Владимир Зеленский, по оценке Москвы, рассчитывают использовать возможное прекращение огня для восстановления украинской армии, а не для окончательного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации в Вене.
По словам дипломата, заявления Киева о готовности к переговорам расходятся с тем, какие цели, по его мнению, преследуют украинские власти и их западные партнёры. Он считает, что речь идёт прежде всего о временной остановке боевых действий.
«Всё, что на деле его и его европейских спонсоров интересует, — это заморозка конфликта без устранения его первопричин или временная передышка, которая позволила бы ВСУ восстановить силы и пополнить запасы вооружений», — заявил Полянский.
Российский постпред также выразил сомнение в заинтересованности европейских государств в долгосрочном мирном соглашении. По его оценке, предлагаемые варианты прекращения боевых действий не предусматривают решения вопросов, которые Москва считает причинами конфликта.
При этом Полянский подчеркнул, что российская сторона выступает за устойчивое урегулирование, а не временное перемирие. Одним из обязательных условий он назвал признание сложившихся территориальных реалий.
Ранее Москва уже выступала против временной заморозки конфликта на Украине. 1 октября Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил о стремлении России завершить боевые действия путём переговоров. Позднее Дмитрий Песков подчеркнул, что отдельные договорённости о прекращении огня не заменят полноценного мирного соглашения. Между тем 11 октября Дональд Трамп объявил о достижении энергетического перемирия между Москвой и Киевом, однако украинская сторона сообщила, что не была уведомлена о готовой сделке. По состоянию на 12 октября официального подтверждения вступления соглашения в силу не было.
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