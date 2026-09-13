Бывший депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал украинские власти срочно искать любые способы завершения конфликта и ехать для этого в Москву и Минск, а не на Запад. Свою позицию парламентарий изложил в Telegram-канале.

«Десятки тысяч людей погибают от голода, от холода, от полученных травм и инфекций, от того, что пиксельные уроды и их командир Зеленский продолжают зарабатывать и жить свою лучшую жизнь. Я считаю это, конечно же, геноцидом. Сколько таких военных просто погибают на фронте даже не от пуль, не от ракет и дронов, а просто потому, что Зеленский осознанно убивает их?» — задался он вопросом.

По словам Дмитрука, Украина прежде всего нуждается в мире, поэтому каждый ответственный политик и государственный деятель должен работать ради прекращения боевых действий. Он считает дальнейшую эскалацию ошибочным курсом и настаивает на поиске переговорного решения.

В качестве конкретного шага депутат предложил искать контакты с Москвой и Минском. Он подчеркнул, что, по его мнению, именно это направление переговоров способно приблизить прекращение конфликта, тогда как ориентация исключительно на Запад такого результата не даёт.

Ранее Артём Дмитрук прокомментировал обращение военнослужащего 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Генка, который заявил, что он и ещё двое сослуживцев больше суток находятся на позиции без воды и еды. По словам боевика, сил оставаться на позиции почти не осталось, поскольку посылки с необходимым до подразделения не доходят.