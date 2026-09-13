Военнослужащий 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Генка заявил, что он и ещё двое сослуживцев больше суток находятся на позиции без воды и еды. Видео с его обращением прокомментировал бывший депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Боевик 100-й бригады ВСУ пожаловался на отсутствие воды и еды на позициях. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vitalyam17

На записи военный представился бойцом первого батальона первой роты и попросил помочь со снабжением. По его словам, сил оставаться на позиции почти не осталось, поскольку посылки с необходимым до подразделения не доходят. Где именно сейчас находится 100-я бригада, не уточняется.

«Десятки тысяч людей, которые погибают от голода, от холода, от полученных травм и инфекций, от того, что пиксельные уроды и их командир Зеленский продолжают зарабатывать, продолжают жить свою лучшую жизнь. От того, что ублюдки на Западе продолжают использовать Украину как палку для битья, как геодрон», — написал Дмитрук в своём телеграм-канале.

Политик возложил ответственность за происходящее на Зеленского и его окружение. Он назвал положение украинских военных «геноцидом» и призвал власти страны добиваться прекращения конфликта вместо дальнейшей эскалации. По мнению Дмитрука, Киеву следует искать пути к урегулированию через переговоры с Москвой и Минском.

Ранее сообщалось, что военнослужащих 121-й бригады территориальной обороны ВСУ, которые публично пожаловались на нехватку воды и еды, лишили связи с внешним миром. Сестра командира взвода огневой поддержки Анатолия Сащука Татьяна Кравчук рассказала, что не может связаться с братом. По её мнению, это делается намеренно. Цель — предотвратить дальнейшее распространение информации.