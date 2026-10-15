«Не надо было начинать»: Путин объяснил, почему Киев теперь «пищит» из-за ударов по энергетике

Киевскому руководству следовало заранее просчитать последствия атак на российские маркетплейсы и другие объекты инфраструктуры, прежде чем наносить по ним удары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ответные действия российских войск во время съезда «Деловой России»

По словам главы государства, украинская сторона первой начала наносить удары по подобным объектам, после чего Россия приступила к ответным действиям, в том числе против энергетической инфраструктуры Украины.

«Они сделали первый шаг, мы начали отвечать, сейчас и по энергетике — тоже там уже пищат, и по другим объектам. Они начали. Не надо было начинать. Прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями», — подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что решения об атаках на российские объекты принимались украинской стороной, а ответ Москвы стал их последствием. По его оценке, Киеву необходимо было учитывать это ещё до начала ударов.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин уже обращал внимание на удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам и складам маркетплейсов. В сентябре президент заявил, что Киев сам начал атаковать гражданские объекты и теперь должен почувствовать ответ России.