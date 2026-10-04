«Не надо делать трагедию»: Как Украина сбила мирный Ту-154 над Чёрным морем, поразив весь мир своим цинизмом

Ровно 25 лет назад, 4 октября 2001 года, над Чёрным морем потерпел катастрофу Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в Новосибирск. На борту находились 66 пассажиров и 12 членов экипажа — все 78 человек погибли.

По заключению Межгосударственного авиационного комитета, самолёт был непреднамеренно поражён украинской зенитной ракетой С-200 во время учений ПВО в Крыму. Лайнер шёл по штатному маршруту на высоте более 11 километров, когда связь с экипажем внезапно оборвалась.

В первые часы рассматривались версии теракта и технической неисправности. Однако вскоре появилась информация о проводившихся в тот день украинских военных стрельбах, а эксперты обнаружили на обломках характерные повреждения от поражающих элементов ракеты.

Украинские власти первоначально отрицали причастность своих военных. Позднее президент Леонид Кучма заявил о готовности принять выводы расследования, а затем признал, что самолёт был сбит украинской ракетой. Особый резонанс вызвали слова главы государства, произнесённые через несколько дней после катастрофы.

«Не нужно из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду», — сказал он, комментируя возможную причастность украинских военных.

В последующие годы Украина выплатила компенсации семьям погибших, однако юридическую ответственность за катастрофу официально не признала. Украинские следственные органы позднее закрыли уголовное дело, а суды отказали авиакомпании «Сибирь» во взыскании ущерба с украинских властей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Амурской области потерпел крушение Ту-95 во время учебно-тренировочного полёта. По данным Минобороны России, самолёт упал в безлюдной местности. Шесть членов экипажа погибли, ещё один человек получил травмы и был госпитализирован.