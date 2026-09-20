«Не надо мучить ребёнка»: Васильев призвал Плющенко и Рудковскую найти другое дело Гном Гномычу

Родителям Александра Плющенко нужно трезво оценить спортивные перспективы сына после его 13-го места на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

По его мнению, если у юного фигуриста нет большого таланта именно к этому виду спорта, семье стоит подумать о других направлениях, в которых он сможет реализовать свои способности.

«Если у него нет большого таланта и Саша занимает такие места, то зачем мучить ребёнка? Может быть, он талантлив в чем-то другом. Это очевидный факт, что все дети талантливы, но надо посмотреть, в какой сфере нужно развивать эти способности», — сказал Васильев РИА «Новости», добавив, что возможно, родителям не надо мучить сына, если он не способен повторить достижения Евгения Плющенко.

При этом двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что Александру вовсе не обязательно повторять спортивный путь своего отца. Евгений Плющенко дважды выигрывал олимпийское золото и является трёхкратным чемпионом мира.

На юниорском Гран-при в Анкаре Плющенко-младший, выступающий за Азербайджан, набрал 171,65 балла по сумме короткой и произвольной программ. Этот результат принёс ему 13-е место.

Александру Плющенко 13 лет. На международном уровне он представляет Азербайджан, а тренируется под руководством отца. Этап в Анкаре стал для фигуриста одним из первых стартов в юниорской серии Гран-при ISU.